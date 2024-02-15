الخيرية الهاشمية : سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية، الخميس، تسيير 4 طائرات من المساعدات إلى غزة، خلال اليومين الماضيين، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إنه “استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيرنا خلال اليومين الماضيين أربع طائرات من المساعدات الإنسانية الطبية إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لإدخالها من خلال معبر رفح”.