الاحتلال يحذر أهالي نابلس من مصير جنين

وطنا اليوم:ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منشورات في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تحذر السكان من مصير مشابه لمخيم جنين، وذلك بالتزامن مع حملة اقتحامات استهدفت المدينة واستمرت لساعات.

وتضمنت منشورات الاحتلال التحذيرية صورة لمدخل مخيم جنين وقد اشتعلت فيه نيران هائلة، كما أنها حملت عبارة “مصير مدينتك بين يديك. لا تمشوا في مسلك مخيم جنين”، بحسب الأناضول.

وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورات خلال تنفيذه سلسلة اقتحامات في المدينة الفلسطينية استغرقت عدة ساعات فجر الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن آليات الاحتلال اقتحمت نابلس من شارع عصيرة شمالا، وداهم جنود الاحتلال إحدى العمارات في شارع السكة غرب المدينة.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم العين ومداهمة عدد من منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن مخيم جنين، شهد سلسلة من الاقتحامات الإسرائيلية العنيفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، دمر خلالها الاحتلال البنية التحتية وهدم نصبا تذكارية، بما فيها “قوس العودة” على مدخل المخيم، وفقا لوكالة الأناضول.

وتصاعدت انتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

وأسفرت اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 394 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4450 آخرين بإصابات مختلفة في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وارتفع عدد المعتقلين إلى نحو 7020 معتقلا فلسطينيا في الضفة منذ بدء العدوان على غزة، بحسب مصادر محلية.