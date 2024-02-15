عمان الاهلية تشارك في “الاردنية “بأعمال المؤتمر التأسيسي لاتحاد الأكاديميات العربيات

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الاهلية في أعمال المؤتمر التأسيسي لاتحاد الأكاديميات العربيات الذي عقد يوم امس بالجامعة الاردنية للمصادقة على النظام الأساسي للاتحاد .

حيث مثّل الجامعة بالمؤتمر وفد من الأكاديميات ضم كلا من :

عميدة البحث العلمي الاستاذ الدكتورة ايمان النزلي وعميدة كلية الاداب والعلوم الاستاذ الدكتورة حنان ابراهيم وعميدة كلية التكنولوجيا الزراعية الدكتورة صبحية سعيفان والاستاذ الدكتورة سوسن بدرخان – كلية الاداب والعلوم –عضو مؤسس لاتحاد الاكاديميات العربيات في الاردن.

وقد افتتح فعاليات المؤتمر رئيس الجامعة الأردنية معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة دولة الدكتور عدنان بدران وجمع من الأكاديميات العربيات من مختلف جامعات الوطن العربي.

وقال عبيدات إن الضمانة الوحيدة لنجاح الاتحاد تكمن في الإنجاز، مؤكدا أن الأكاديميات هن من سيفرضن واقع الحال على مسؤوليهم بما ينجزن.

وأكد عبيدات فخره بقيام الأكاديميات الأردنيات بخطوات في اتجاه نيل حقوقهن وتخطيط مكانهن ومكانتهن، إذ تفخر الجامعة أيضا بأن تكون الحاضن لانطلاقة المؤتمر التأسيسي لاتحاد الأكاديميات العربيات الذي تتوحد في إطاره المطالب والأفكار والطموحات.

من جانبها، قالت رئيسة رابطة الأكاديميات الأردنيات رئيس لجنة تأسيس اتحاد الأكاديميات العربيات الاستاذ الدكتورة لبنى عكروش : أن الاتحاد يسعى إلى توحيد الجهود البحثية والمعرفية والعلمية والإبداعية لكل الأكاديميات الباحثات العربيات داخل الوطن العربي وخارجه، وربط الجسور بينهن، وتسويقها في إطار استراتيجيات الحضارة الإسلامية خاصة، والإنسانية عامة.

يشار إلى أن فكرة اتحاد الأكاديميات العربيات انبثقت من رابطة الأكاديميات الأردنيات وتبلورت في أفيائها بعد أن حققن نجاحا كبيرا ونجاعة في مخرجاتها منذ 7 أيار 2014.