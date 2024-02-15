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بعد الإنجاز الآسيوي .. النشامى يقفز في تصنيف فيفا

منذ 3 ساعات
بعد الإنجاز الآسيوي .. النشامى يقفز في تصنيف فيفا

وطنا اليوم:ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المركز الـ 70 عالميا في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخميس، وذلك بعد حلوله وصيفا في كأس آسيا التي أقيمت في قطر وتوجت الأخيرة بها لاحقا.
وقفز منتخب “النشامى” 17 مركزا على سلم التصنيف بعد أن كان في المركز 87 عالميا.
وأصبح المنتخب الوطني في المركز 10 آسيويا.
وفي 10 شباط الحالي، حل المنتخب الوطني وصيفا لبطل كأس آسيا، بعد خسارته أمام منتخب قطر بنتيجة 1-3 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب لوسيل المونديالي.
وقفز المنتخب القطري الذي حافظ على لقبه بطلا لكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، إلى المركز 37 عالميا.
وحافظت الأرجنتين، بطلة العالم، على صدارتها للتصنيف العالمي، وتلتها فرنسا ثم إنجلترا.


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