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أمطار وسيول ووفيات.. منخفض الوبل يضرب سلطنة عمان

منذ 3 ساعات
أمطار وسيول ووفيات.. منخفض الوبل يضرب سلطنة عمان

وطنا اليوم:تعاني سلطنة عمان من استمرار منخفض “الوبل” الذي يضرب أجزاء من السلطنة، إذ تسبب المنخفض في هطول الكثير من الأمطار، ما تسبب في سيول جارفة، مع تحذير من حدوث فيضانات في مناطق من السلطنة جراء استمرار هطول الأمطار لفترات طويلة.
وكشفت هيئة الأرصاد في سلطنة عمان، أن المنخفض ناتج عن تقلبات مناخية شديدة، تسببت في تأثيرات كبيرة على البلاد، إذ تزايد معدل الأمطار على المحافظات الشمالية للسلطنة.
وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار والحالة الجوية السيئة على مناطق بعينها، كما تسببت تلك السيول والأمطار الجارفة في وفاة 3 أطفال، في منطقة وادي بني غافر بمنطقة الرستاق.
كما نجحت فرق الطوارئ بالسلطنة في إنقاذ أكثر من 107 أشخاص، كانوا عالقين في أحد مستشفيات ولاية صحم التي أصابتها الأمطار والسيول.
وتسببت تلك السيول في تجريف التربة بالأودية، وانقطاع حركة السير للسيارات والمارة، واحتجاز البعض داخل سياراتهم، فيما غرقت سيارة بداخلها شخصان في منطقة وادي غضباء.
وتسبب الطقس السيء في انقطاع خدمات الكهرباء، وانقطاع الطرق الرئيسية، ما دفع السلطات لإعادة جدولة المواعيد الطبية في المستشفيات، ولجأت السلطات في عمان إلى تجهيز 229 مركز إيواء في المحافظات المتضررة.


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