وفاة الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقات

وطنا اليوم:ينعى ال عريقات في الاردن وفلسطين والمهجر الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقات

أبو هاشم

ووالد كل من هاشم وبشار وحسان وميساء وحنين وناريمان وشقشق رشدي

وكل من المرحومين نايف ونواف ورشيد وأحمد ومحمود الذي وافته المنية عن عمر يناهز ثمانون عاماً وسيواري جثمانه الطاهر في مقبرة ابو عليا – طبربور بعد الصلاة عليه اليوم عصرآ في مسجد حذيفة ابن اليمان في طبربور

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية مسجد سيد الكردي – ام أذينة

ولمدة ثلاثة أيام واعتبارآ من اليوم الخميس من الساعه الرابعة عصرآ إلى الساعه التاسعة مساءآ

انا لله وانا اليه راجعون