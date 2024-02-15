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التعليم العالي وعدد من الجامعات الأردنية تشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي Q8 EDUEX في الكويت

منذ ساعة واحدة
التعليم العالي وعدد من الجامعات الأردنية تشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي Q8 EDUEX في الكويت

وطنا اليوم:انطلقت يوم أمس الأربعاء في العاصمة الكويتية فعاليات المعرض الدولي Q8 EDUEX المختص في السياحة التعليمية، والذي يستمر لمدة يومين، حيث شارك الأردن في هذا المعرض من خلال جناح خاص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعدته وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة كما شاركت أربع جامعات أردنية بأجنحة خاصة بها وهي الجامعة الأردنية ، جامعة اليرموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة الأميرة سمية للعلوم والتكنولوجيا.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أكد على أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصات والبرامج المتميزة التي تقدمها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية، منوهاً إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، والذي ساهم في تخريج الاف الطلبة الوافدين الذين أثبتوا تميزهم لدى التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، حيث لا بد من البناء على هذه الانجازات لاستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.
بدوره قال أمين عام الوزارة /رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة، وأضاف الدبعي بأن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، منوهاً إلى أن الوزارة والجامعات الأردنية ستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير الأردني في دولة الكويت سنان المجالي قام بزيارة المعرض وتفقد أجنحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية المشاركة فيه.


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