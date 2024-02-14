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انخفاض غير مسبوق في مبيعات الورد الأحمر بالأردن

منذ 3 ثواني
انخفاض غير مسبوق في مبيعات الورد الأحمر بالأردن

وطنا اليوم:إشتكى عدد من أصحاب محال بيع الورد والزهور من ضعف الإقبال على الشراء والهدايا خلال المناسبات .
وقال رئيس جمعية أزهار القطف في الأردن المهندس مازن الغلايني إن نسبة البيع مقارنة بالعام الماضي انخفضت 50%، عازيا ضعف البيع بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة حتى في موسم”عيد العشاق” الفالانتاين.
وأضاف الغلايني أن سعر الورود هذا العام يتراوح ما بين 1.5-3 دنانير للوردة الواحدة، والباقة بين 15-30 دينارا، وتختلف بحسب ما تحتويه الباقة من إكسسوارات والقاعدة التي يرتكز عليها الورد وأي إضافات أخرى، فيما يعتبر الورود الجوري الأحمر، والتوليب الأحمر أكثر الأصناف طلبا.
وكشف أحد أصحاب المحال عن إتلاف الآلاف من الورود الذابلة يومياً، بسبب تراجع الاقبال، مما يسبب عبئ مادي كبير. وأضاف أنه أصبح غير قادر على دفع أجور العاملين لديه لأكثر من 3 شهور وتراكم الديون عليه سواء كان ثمن الزهور أو الأجور التشغيلية.
واتفق أشرف الجبالي صاحب محل ازهار في عمان مع ما ذهب اليه الغلايني من ضعف الإقبال على شراء الأزهار والورود بشكل كبير ومؤثر، مشيرا الى أن سعر الورد يتراوح ما بين دينارين وثلاثة دنانير.
وقال الجبالي إن وضع البيع يشهد تراجعاً كبيرا وتحديدا منذ فترة كورونا وحتى اليوم، وأصحاب المحلات لا يحققون أرباحا من المبيعات مقارنة بالأعوام السابقة للجائحة.


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