قوات الاحتلال تجبر النازحين في مجمع ناصر الطبي على الإخلاء قسرا

وطنا اليوم:أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، النازحين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس على الإخلاء قسرا، وفق تلفزيون فلسطين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإخلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية.

وأضاف القدرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت السور الشمالي للمجمع، مبينا أن “الوضع يزيدا سوءا وكارثية في مجمع ناصر الطبي”.