ارتفاع حركات الدفع عبر المحافظ الإلكترونية في الأردن

وطنا اليوم:بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني خلال شهر كانون الثاني الماضي 2.19 مليون مستخدم مقارنة مع 2.16 مليون مستخدم في الشهر الذي سبقه وبارتفاع بلغت نسبته 1.3%، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وأضافت الشركة في تقريرها الصادر لإحصائيات شهر كانون الثاني الماضي أن عدد حركات الدفع عبر المحافظ الإلكترونية في الأردن بلغ 3.5 مليون حركة، مقارنة مع 3.1 مليون حركة في كانون الأول، وبارتفاع بلغت نسبته 13.7%.

وأشار التقرير إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بوساطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 360 مليون دينار، مقارنة مع 333 مليون دينار في الشهر الذي سبقه (كانون الأول)، وبارتفاع بلغت نسبته 8%، في التقرير الذي أشار إلى أن متوسط قيمة حركات الدفع خلال الشهر الماضي بلغت 103 دنانير أردنية.

وبيّن التقرير أن 87.6% من الحركات عبر المحافظ وبحجم 3.1 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال، و4.7% بحجم 163 ألف حركة نفذت لغايات السحب، ثم 4.5% وبحجم 158 ألف حركة نفذت لغايات المشتريات، إضافة إلى 3.3%، وبحجم 114 ألف حركة نفذت لغايات الإيداع.

التقرير بيّن أن 88.2% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية أردنيون يقدر عددهم بـ 1.93 مليون شخص، بينما 11.8% من مستخدميها هم من غير الأردنيين وعددهم 258 ألف شخص، فيما بيّن أن 52.4% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد 1.15 مليون شخص، و47.2% من العملاء إناث، وبعدد 1.03 مليون أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألفين للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و790 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و564 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و425 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.

وإلى 263 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و93 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و34 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و12 ألفا للأعمار من 81 إلى 90 عاما.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس “الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص” وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان – الأردن، وبرأسمال مصرّح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.