الفوسفات: 621 مليون دينار الأرباح الاجمالية للمجموعة قبل الضريبة لعام 2023

الفوسفات: 454 مليون دينار أرباح المجموعة بعد الضريبة لعام 2023

الفوسفات : 1.229 مليار دينار صافي مبيعات المجموعة خلال 2023

الفوسفات: ارتفاع إنتاج ومبيعات الشركة من الفوسفات الخام وحامض الفوسفوريك

الفوسفات: نمو ملحوظ في قيمة حقوق الملكية وموجودات الشركة

وطنا اليوم:حققت مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية (شركة مناجم الفوسفات والشركات الحليفة والتابعة لها) لعام 2023 ارباحاً اجمالية قبل الضريبة بلغت 621 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح الموحدة للمجموعة بعد الضريبة 454 مليون دينار.

كما بلغت قيمة صافي مبيعات المجموعة خلال عام 2023 ما مجموعه 1.229 مليار دينار.

وأظهرت بيانات الشركة، أنه وبالرغم من الزيادة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الشركة عالميا، استطاعت الشركة ان تحقق عوائد مجزية على رأس المال.