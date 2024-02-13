السفير القطري بعمان : أرفع قبعتي لـ نشامى الأردن

وطنا اليوم:رفع السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني أمام شخصيات أردنية وسفراء عرب وأجانب (قبعته) تحية لنشامى الأردن.

وقال الشيخ سعود بن ناصر ” كان النهائي عربي ونفتخر به جميعنا، مبروك لقطر ومبروك للنشامى وتحية للنشامى على الأداء المشرف والرجولي.

وأضاف السفير القطري ان النهائي العربي شرفه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

حديث الشيخ سعود خلال الفعالية الرياضية التي نظمتها سفارة دولة قطر في الأردن اليوم الثلاثاء احتفالاً باليوم الرياضي لدولة قطر.

وحضر الفعالية مسؤولون وشخصيات أردنية وعدد من السفراء العرب والاجانب.

وبدأ الاحتفال بكلمة القاها السفير الشيخ سعود بن ناصر اكد خلالها عمق العلاقات القطرية الاردنية المتجسدة في كل المجالات ولا سيما المجال الرياضي.

وشدد آل ثاني على ان هذه العلاقات لا يمكن لأي مغرض ان يمسها او حتى يقترب منها،

واشار الى ان اليوم الرياضي لدولة قطر والذي يعتبر بادرة غير مسبوقه تنفرد بها قطر وتهدف الى التوعية باهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.

وتضمن اليوم الرياضي الذي اقيمت فعالياته في الصالة الرياضية بالنادي الارثوذكسي مباراة لكرة القدم إلى جانب مباراة شد الحبل ثم شارك الحضور بعدد من الفعاليات الرياضية ومنها كرة السلة وكرة الطاولة كما اقيم عرض بالتايكوندو.

وفي نهاية الفعاليات، قام السفير ال ثاني بتسليم هدايا للاطفال المشاركين والحضور.