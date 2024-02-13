استثمار جديد في مجال التصنيع الغذائي بمدينة الحسن الصناعية

وطنا اليوم:وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية ونقابة المهندسين الزراعيين اتفاقية استثمار جديد في مدينة الحسن الصناعية في مجال التصنيع الغذائي سيتخصص في تجهيز الأسماك وتقطيع وتجميد الخضار.

ووقع الإتفاقية عن شركة المدن الصناعية الاردنية مديرها العام السيد عمر جويعد وعن نقابة المهندسين الزراعيين/ رئيس مجلس ادارة شركة رواد الاردن المملوكة للنقابة المهندس علي ابو نقطة.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن هذا الإستثمار يعتبر ضمن قائمة الإستثمارات المستفيدة من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الاردنية بناءا على الإتفاقية التي وقعتها الشركة مع وزراة الزراعة.

وأضاف السيد جويعد إن المدن الصناعية الاردنية ومن خلال ما توفره من بيئة استثمارية جاذبة تشمل مختلف التسهيلات وفي مقدمتها حوافز الإستثمار الممنوحة بموجب مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية شكلت نقطة جذب لهذه الإستثمارت.

وكشف السيد جويعد عن وصول عدد الإستثمارات المستفيدة من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الى (9) استثمارات تصل كلفتها الى (4) مليون دينار اردني يتوقع ان توفر (200) فرصة عمل للعمالة الأردنية.

من جانبه، قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة قال أن توقيع اتفاقية التأجير هو بداية الخطوات العملية لإنشاء وتشغيل مشروع النقابة الاستثماري لتعزيز الإيرادات المالية, واستثمار الخبرات والكفاءات الفنية, والاستفادة أيضاً منه في تدريب وتأهيل الزملاء المهندسين الزراعيين وتوفير فرص عمل دائمة وموسمية, وتوفير منتجات زراعية متنوعة تزيد وتعزز من الامن الغذائي للأردن.

وأضاف أبو نقطة أنه ووفقا للإتفاقية فقد تم استئجار مبنى بمساحة 650 متر مربع لإنشاء مصنع تجهيز الأسماك وتجميد الخضار، مبينا أن شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي المملوكة للنقابة ستتولى تنفيذ وإدارة هذا المشروع الاستثماري بحجم استثمار إجمالي يبلغ (200 ألف دينار بناءا على اتفاقية الشركة مع وزارة الزراعة لتمويل إنشاء المصنع ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية, وتتحمل الحكومة – وزارة الزراعة قيمة الأجرة لأول خمس سنوات بكلفة تقريبية تبلغ (12 ألف دينار) سنوياً.

يذكر أن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الاردنية جاء نظرا لأهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية و لما لها من دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ، وتشجع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع . وزيادة الطلب على المواد الزراعية الخام ، من خلال زيادة النشاط الاقتصادي مما يساهم في زيادة الطلب على المدخلات الزراعية كالأسمدة والاعلاف وغيرها .

وتعمل الصناعات الزراعية على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة وربط المزارعين بالأسواق من خلال تجهيز ومعالجة وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية . ونتيجة لذلك يمكن للصناعات الزراعية أن تساهم في تعزيز الانتاج والانتاجية الزراعية والابتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والامن الغذائي