جماهير غفيرة تشارك في الاحتفال الرسمي بنجوم المنتخب الوطني في ستاد عمان

وطنا اليوم:امتلأت مدرجات ستاد عمان الدولي بحضور جماهيري غفير، قبيل بدء الاحتفال الاستقبال الرسمي لنجوم المنتخب الوطني الذي يقيمه اتحاد كرة القدم تحت عنوان “حيهم الأبطال” بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

وشهد ستاد عمان فعاليات فنية عدة احتفالا بالمنتخب الوطني، شارك في جانب منها موسيقات القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

وكان نائب جلالة الملك سمو الأمير علي بن الحسين، استقبل في مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الاثنين، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، لدى وصولها أرض الوطن بعد الانجاز التاريخي الذي تحقق في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

الى ذلك قال حارس مرمى النشامى يزيد أبو ليلى فور وصوله أرض الوطن برفقة النشامى: “رضينا بنصيبنا لكن هاي امكانيات اللعب الأردني، ولدينا الكثير لتقديمه ونكمل الفرحة ونتأهل إلى كأس العالم”.

وأضاف، “الحمدلله رب العالمين نشكر ربنا على هذا الانجاز واحنا بنعتبر حالنا أبطال”.

وكان المنتخب الوطني حل وصيفا في البطولة بعد خسارته أمام قطر بثلاثة أهداف سجلت من ركلات جزاء مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة البلد المستضيف للبطولة.

وحظي المنتخب بإشادة في الشارع الرياضي الأردني والرأي العام المحلي، لما قدمه في البطولة وما تحقق من إنجازات تاريخية.

ووصلت طائرة منتخب النشامى أبطال آسيا، العاصمة عمان، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد ختام بطولة كأس آسيا 2023.