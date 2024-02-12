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أبو عبيدة: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين الثمانية الذين أعلنا أمس عن إصابتهم

منذ 5 ساعات
أبو عبيدة: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين الثمانية الذين أعلنا أمس عن إصابتهم

وطنا اليوم:قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن 3 محتجزين قتلوا من بين الثمانية الذين أعلن أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية.
وأضاف “سنؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة، إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى”.

استشهاد أكثر من 28 ألف
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة الأحد إلى 28,340 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفة أن العدوان أسفر أيضا عن 67,984 إصابة.

المقاومة في المرصاد
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.


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