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تعميم لأطباء القطاع الخاص بعدم استقدام المرضى إلا من خلال المستشفيات

12 فبراير 2024
تعميم لأطباء القطاع الخاص بعدم استقدام المرضى إلا من خلال المستشفيات

وطنا اليوم:خاطب وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، نقيب نقابة الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، بالتعميم على أطباء القطاع الخاص عدم كتابة تقارير لخارج الأردن لاستقدام المرضى إلا من خلال المستشفيات الخاصة.
ووفق كتاب طلب وزير الصحة من نقيب الأطباء “التكرم بالتعميم على الأطباء في القطاع الخاص عدم كتابة تقارير لخارج الأردن لاستقدام المرضى إلا من خلال المستشفيات الخاصة، وكتابة التقارير الطبية لهم معنونة باسم المستشفى وختم المستشفى وختم الطبيب المعني”.
التعميم اثار استياء العديد من اطباء القطاع الخاص قالوا ان الوزير لم يبد اية اسباب مشددين لماذا المستشفيات وما الذي تغير ولماذا حصر الوزير الهواري التقارير في المستشفيات وليس الاطباء كما جرت العادة.
وطالبوا الوزير بالغاء التعميم واعطاء دور لاطباء القطاع الخاص اصحاب الريادة في السياحة العلاجية معتبرين ان هذا من شانه قطع ارزاقهم والتأثير على اعمالهم.
التعميم الذي صدر في الرابع عشر من الشهر الماضي اثار حفيظة الاطباء واعتبروه استهدافا لهم من الوزارة.


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