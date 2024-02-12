محافظة نابلس تكرّم قيادة قوة المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

وطنا اليوم:كرّم القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس اليوم الاثنين، قيادة القوة وطاقم طبي المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك في مقر محافظة نابلس، بحضور نائب حركة فتح محمود العالول، ورئيس البلدية سامي الحجاوي، وقائد قوة المستشفى الميداني الأردني نابلس/1 العقيد الركن رائد الجبور، ومدراء الاجهزة الأمنية الفلسطينية وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لمحافظة نابلس، وممثلين عن الفعاليات الشعبية والوطنية في المحافظة.

وقال دغلس: “نكرم اليوم نشامى الوطن والكرامة الذين كانوا وما زالوا في خندق واحد ودائما يدافعون عن الوطن، ومنذ اللحظة الأولى جاء اختيار مكان المستشفى الميداني الاردني مناسباً للجميع وبالقرب من ضريح الشهداء الأردنيين الذين دافعوا عن ثرى فلسطين في عام 1967، مؤكدا على وحدة الشعبين الشقيقين وان الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه.

بدوره، قال العالول: “وجودكم له الكثير في إطار المعالجة والخبرات وهذه مسألة هامة تنتشر في أكثر من موقع في فلسطين، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الثاني والذي شارك في عمليات الإنزال على قطاع غزة قبل أيام”.

من جانبه، قال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني نابلس/1: “انطلاقا من مقولة جلالة الملك عبد الله الثاني” ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف” فإن قدومنا الى هنا ليس غريب، والقوات المسلحة افتتحت مستشفيين في غزة وفي جنين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٢ ومحطة أخرى في رام الله، وتشرفنا أن نكون في نابلس رقم واحد مما يعني أن هناك المزيد”.

وأشار الجبور إلى أنه تعزيزاً لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق يجب تعزيز القطاع الصحي والذي يعتبر أحد مظاهر العلاقة بين البلدين، ومنذ وصول طواقم المستشفى بمنتصف نوفمبر الماضي كان لدينا شغف العمل، وأنهينها العمل بتجهيز المستشفى ب ٧٢ ساعة، باشرنا بعدها العمل متلهفين أن نكون بينكم وتشرفنا أن نكون نقطة في تاريخ فلسطين، وفي اول يوم استقبلنا ٣٣ مريضاً وبعد٩٠ يوم قدمنا خدمات لأكثر من ٣٥ ألف مريض وأجرينا نحو ٨٨٢ عملية”.

وفي نهاية الحفل قدم العالول هدية عبارة عن شجرة زيتون من الرئيس محمود عباس لجلالة الملك عبد الثاني.