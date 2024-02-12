هكذا أثر سلاح المقاطعة على ميزانيات شركات داعمة لـ إسرائيل

وطنا اليوم:مع تزايد الدعوات لمقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي بمختلف دول العالم وخاصة الأمريكية منها، فقد بدأ تأثير المقاطعة يظهر بشكل واضح.

وتتعرض الشركات العالمية التي تصدر تصريحات مؤيدة للعدوان الذي تشنه “إسرائيل” على قطاع غزة، للمقاطعة والاحتجاج في مختلف دول العالم.

ويبدو أنه نتيجة للمقاطعة، فقد تأثرت مبيعات بعض الشركات العالمية، خاصة تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما انعكس على ميزانياتها العمومية، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.

“ماكدونالدز”

ومن بين هذه الشركات المتأثرة شركة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، إذ جاءت إيرادات سلسلة المطاعم أقل من توقعات السوق، في وقت أثرت فيه المقاطعة على المبيعات في الربع الأخير 2023.

وارتفعت إيرادات ماكدونالدز بنسبة 8 بالمئة في هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 6.41 مليار دولار، لكن التوقعات كانت أن تبلغ إيرادات الشركة 6.45 مليار دولار.

وفي بيان الشركة بشأن الميزانية العمومية، لوحظ أن المبيعات في قسم “الأسواق المرخصة للتنمية الدولية”، الذي يضم معظم أعمال ماكدونالدز في الشرق الأوسط، ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة فقط في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان الهدف زيادة المبيعات في هذا القسم من الشركة، والذي يغطي الشرق الأوسط والهند والصين، بنسبة 5.5 بالمئة بين كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، حيث يمثل الشرق الأوسط 2 بالمئة من مبيعات ماكدونالدز العالمية.

ونمت مبيعات ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم بنسبة 3.4 بالمئة فقط في الربع الأخير، وكان هذا المعدل هو 8.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي.

الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبزينسكي، صرح في اجتماع المحللين أن مبيعات الشركة قلت في الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل الشرق الأوسط وماليزيا وإندونيسيا، وشوهد تأثير مماثل في فرنسا، حيث يوجد أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا.

ولا تتوقع الشركة انتعاش المبيعات في الشرق الأوسط إلا بعد انتهاء الحرب في غزة.

وإلى جانب بيانها الداعم لـ”إسرائيل”، أثار إعلان شركة ماكدونالدز الإسرائيلية أنها ستوزع وجبات مجانية على الجنود الإسرائيليين ردود فعل كبيرة.

وأعلنت شركة ماكدونالدز تركيا أنها “ستقدم مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم أهالي غزة من ضحايا الحرب، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن”.

“ستاربكس”

صرح لاكسمان ناراسيمهان، الرئيس التنفيذي لسلسلة المقاهي الأمريكية “ستاربكس”، في مؤتمر المستثمرين عبر التلكونفرانس والذي عقده بعد إعلان الميزانية العمومية الأسبوع الماضي، أنهم رأوا تأثيرا كبيرا على متاجرهم في الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة.

وضعفت مبيعات الشركة وحركة المرور في مقاهيها في الولايات المتحدة بسبب المقاطعة.

وفي ميزانيتها العمومية التي أعلنتها الأسبوع الماضي، ذكرت “ستاربكس” أن إيراداتها زادت بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 9.4 مليار دولار في الربع الأخير للعام الماضي.

ومقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وعلى الرغم من الزيادة المسجلة في الفترة المذكورة، فقد ظلت إيرادات “ستاربكس” أقل من توقعات السوق البالغة 9.59 مليار دولار.

وبعد المقاطعة، عدلت “ستاربكس أهداف نمو مبيعاتها السنوية بخفضها إلى 4- 6 بالمئة.

“دومينوز بيتزا”

وأخذت سلسلة مطاعم البيتزا الأمريكية “دومينوز” مكانها ضمن إحدى الشركات التي تمت مقاطعتها، بعد انتشار صور لها وهي توزع وجبات مجانية على الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما ظهر تأثير المقاطعة بشكل خاص على مبيعات الشركة في آسيا، فقد انخفضت مبيعات المتاجر في المنطقة بنسبة 8.9 بالمئة في النصف الثاني من العام الماضي، وكان رد فعل الجمهور الماليزي فعالا في هذا الانخفاض.

وقال المدير العام لشركة “دومينوز بيتزا إنتربرايزز”، دونالد جيفري ميغ، في مؤتمر تحليلي عبر التلكونفرانس عقد في 6 شباط/ فبراير الجاري: “من المعروف أن العلامات التجارية الأمريكية في آسيا، وخاصة في ماليزيا، تتأثر بما يحدث في الشرق الأوسط الآن”.

“كنتاكي” و”بيتزا هت” و”تاكو بيل”

شركة “يوم Yum” التي تمتلك مطاعم “كنتاكي” و”بيتزا هت” و”تاكو بيل”، كانت إيراداتها أقل من توقعات السوق في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بسبب تأثير المقاطعة، كما أنها انخفضت مبيعات “كنتاكي” و”بيتزا هت” في الشرق الأوسط.

الشركة وبحسب بيان بشأن الميزانية العمومية للربع الأخير 2023، أظهرت ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي في الفترة المذكورة، لتصل إلى 2.04 مليار دولار، لكنها ظلت أقل من توقعات السوق البالغة 2.1 مليار دولار.

وانخفضت مبيعات “كنتاكي” و”بيتزا هت”، المعروفين باسم سلسلة مطاعم “KFC”في الشرق الأوسط، خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وخلال هذه الفترة، انخفضت مبيعات “كنتاكي” في الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا بنسبة 5 بالمئة، كما أن مبيعات “بيتزا هت” انخفضت في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 3 بالمئة.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد غيبس في مؤتمر عبر الفيديو عقد بعد الإعلان عن الميزانية العامة للشركة، بأن المبيعات في هذا الربع تأثرت بالصراعات في الشرق الأوسط.

وفي حين أن هناك العديد من الشركات العالمية التي تتم مقاطعتها، فإن عملية الكشف عن الميزانيات العامة لهذه الشركات لا تزال مستمرة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد “28 ألفا و176 شهيدا و67 ألفا و784 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية.