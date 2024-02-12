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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

منذ 6 ساعات
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، سندات من الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.
وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (7) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، وبحجم 150 مليون دينار.
ووفقا للإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الاثنين الثاني عشر من شباط/فبراير، في حين يكون تاريخ التسوية في الثالث عشر من الشهر ذاته.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي 3 سنوات، الموافق الثالث عشر من شباط/فبراير 2027.


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