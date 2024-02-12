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الاحتلال يحظر على جنوده تصوير مقاطع الفيديو

12 فبراير 2024
الاحتلال يحظر على جنوده تصوير مقاطع الفيديو

وطنا اليوم:طالب متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنود بعدم تصوير أي مقاطع فيديو داخل المعسكرات أو خلال العمليات القتالية في قطاع غزة والمناطق الأخرى.
وأمر الجيش الجنود بعدم تصوير أي مقطع فيديو غير متعلق بالمهمات العسكرية، وأشار إلى وجود مقاطع وتصريحات للجنود تضر بأهداف الحرب ، وأكد المتحدث أنه سيتم التعامل بشدة وحزم مع أي جندي يقوم بتصوير فيديو ليس لهدف عملياتي.
فمنذ بدء العدوان على قطاع غزة، كشفت فيديوهات عديدة ينشرها جنود الاحتلال على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي عن تفاخرهم بتدمير ممتلكات الفلسطينيين والسخرية منهم.
وأظهرت المقاطع جنودا يقومون بتخريب المتاجر والفصول الدراسية داخل المدارس، كما يدلون بتعليقات مهينة حول الفلسطينيين، داعين إلى بناء مستوطنات إسرائيلية في القطاع، وهي “فكرة تحريضية يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين”، حسب صحيفة نيويورك تايمز.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة أدت حتى الحين لسقوط أزيد من 28 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 70 ألف جريح، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتهجير وتجويع سكانه


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