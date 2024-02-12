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بلاغ حكومي مرتقب بإنهاء دوام الموظفين مبكرا لإتاحة استقبال النشامى

12 فبراير 2024
بلاغ حكومي مرتقب بإنهاء دوام الموظفين مبكرا لإتاحة استقبال النشامى

وطنا اليوم:من المرتقب أن تعلن الحكومة اليوم الاثنين، بلاغا بإنهاء دوام الموظفين الساعة الثانية ظهرا لإتاحة الفرصة لاستقبال المنتخب الوطني.
ويقيم الاتحاد الأردني لكرة القدم، حفل استقبال وتكريم لمنتخب النشامى تحت عنوان “حيهم الأبطال” بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
وينتظر أن تحط طائرة المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء الدولي عصر اليوم الاثنين، على أن يتبعها العديد من الفقرات لاستقبال وتكريم النشامى في ستاد عمان الدولي.
ويبدأ الحفل الخاص باستقبال وتكريم النشامى على ستاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء، حيث يتضمن العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.
وأعلن الاتحاد، عن طرح تذاكر حفل التكريم في ستاد عمان الدولي أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.


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