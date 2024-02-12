الاتحاد الأردني لكرة القدم يدرس الإجراء الأفضل بعد مباراة نهائي كاس اسيا

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مروان جمعة، الأحد، إن الاتحاد يدرس “الإجراء الأفضل لاتخاذه” بعد احتساب الحكم الصيني ركلتي جزاء “مشكوك في صحتهما” من أصل 3 لصالح منتخب قطر في نهائي كأس آسيا 2023.

وأوضح جمعة أن “الاتحاد يدرس الموضوع لمعرفة أحسن إجراء يتخذ” لمنع تكرار الأخطاء التحكيمية.

واعتبر جمعة أن المباراة التي انتهت لصالح قطر 3-1 وتوجت باللقب للمرة الثانية، أنها “أغرب مباراة في العالم” بعد أن احتسب الحكم 3 ضربات جزاء للمنتخب المستضيف.

وبالنسبة لجمعة فإن قرارات الحكم ما نينغ “مشكوك بها برأينا نحن كاتحاد كرة القدم سنسجل موقف بهذا الموضوع”، مشيرا إلى أن الاتحاد “يريد أن يكون واضحا أن ما حدث غير محق …”.

وقال إن “المباراة لن تعاد. نحن نعلم ذلك”.

وقال إن منتخب “النشامى” الذي حل وصيفا للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، “كسب احترام العالم” في مشاركته الخامسة في المسابقة.

ولفت إلى أن لاعبي المنتخب الوطني كانوا يمنون النفس بالعودة إلى الأردن ومعهم كأس البطولة.

وقال إن الاتحاد يريد “البناء على الإنجاز، والتأكد من ديمومته”، مطالبا بتغيير في المنظومة وأسلوب العمل عبر دعم القطاع الخاص ودعم الأندية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي حاليا التأهل إلى كأس العالم 2026.