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ساحل العاج تخطف الحلم من نيجيريا وتفوز بكأس أفريقيا

12 فبراير 2024
ساحل العاج تخطف الحلم من نيجيريا وتفوز بكأس أفريقيا

وطنا اليوم:حققت ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور فوزاً ثميناً على نيجيريا 2-1 في نهائي كأس أفريقيا، وتوجت باللقب الثالث في تاريخها مساء الأحد في المباراة الشيقة التي جرت في ابيدجان .
وافتتحت نيجيريا التسجيل عبر قائدها وليام تروست-إيكونغ (38)، وردَّ “الفيلة” بهدفي فرانك كيسييه (62) وسيباستيان هالر (81)،
وتوجوا باللقب الثالث بعد 1992 و2015، بعد أن تعرضوا لهزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 وكانوا على شفا الخروج من دور المجموعات، لكن إقالة المدرب الفرنسي جان لوي غاسيه وتعيين مساعده إيمريس فاييه قلبت المعادلة للمنتخب البرتقالي.


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