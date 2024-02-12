وطنا اليوم:حققت ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور فوزاً ثميناً على نيجيريا 2-1 في نهائي كأس أفريقيا، وتوجت باللقب الثالث في تاريخها مساء الأحد في المباراة الشيقة التي جرت في ابيدجان .
وافتتحت نيجيريا التسجيل عبر قائدها وليام تروست-إيكونغ (38)، وردَّ “الفيلة” بهدفي فرانك كيسييه (62) وسيباستيان هالر (81)،
وتوجوا باللقب الثالث بعد 1992 و2015، بعد أن تعرضوا لهزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 وكانوا على شفا الخروج من دور المجموعات، لكن إقالة المدرب الفرنسي جان لوي غاسيه وتعيين مساعده إيمريس فاييه قلبت المعادلة للمنتخب البرتقالي.
ساحل العاج تخطف الحلم من نيجيريا وتفوز بكأس أفريقيا
وطنا اليوم:حققت ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور فوزاً ثميناً على نيجيريا 2-1 في نهائي كأس أفريقيا، وتوجت باللقب الثالث في تاريخها مساء الأحد في المباراة الشيقة التي جرت في ابيدجان .