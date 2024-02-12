مقتل عسكريين إسرائيليين اثنين بمعارك جنوب غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال مقتل عسكريين اثنين من صفوفه، في معارك بجنوب قطاع غزة.

وأعلن موقع جيش الاحتلال أن عدي الدور وهو لواء بقوات الاحتلال، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وأضاف مقتل جندي احتياط في وحدة ماجلان، قتل أيضا في معركة جنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه لليوم التاسع والعشرين بعد المئة في قطاع غزة، بقصف عنيف بالطائرات الحربية والمروحة والمدفعية والزوارق الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة