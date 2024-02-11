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الأمن يبحث عن شخص إضرم النار بمركبتين في إربد

منذ 3 ساعات
الأمن يبحث عن شخص إضرم النار بمركبتين في إربد

وطنا اليوم:اقدم أحد الأشخاص فجر الأحد، على إضرام النار بمركبتين في محافظة إربد شمالي المملكة ولاذ بعدها بالفرار وفق ما افاد مصدر أمني.
وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية ومرتبات الدفاع المدني قامت بالحضور فورا الى مكان الحادثة حيث جرى اخماد النيران وفتح تحقيق بالحادثة.
وأضاف “الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الفاعل وجار البحث عنه”.


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