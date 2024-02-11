1.95 % معدل التضخم محليا في كانون الثاني الماضي

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون ثاني من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.95% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضاً طفيفاً نسبته 0.08% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر كانون أول الذي سبقه من عام 2023.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون ثاني من عام 2024 ما مقداره 109.72 مقابل 107.62 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون ثاني من عام 2024 ما مقداره 109.72 مقابل 109.82 للشهر الذي سبقه من عام 2023.

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون ثاني من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة “المياة والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 5.92%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 5.87%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”اللحوم والدواجن” بنسبة 5.41%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “الوقود والإنارة” بنسبة (1.74%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (1.42%)، و”الثقافة والترفية” بنسبة (1.05%)، و “الملابس” بنسبة (0.66%).

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون ثاني من عام 2024 مقارنة مع شهر كانون أول الذي سبقه من عام 2023 مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (2.64%)، و”النقل” بنسبة (0.78%)، و”الوقود والإنارة” بنسبة (0.54%)، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة (0.11%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (0.08%).