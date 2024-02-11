مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الأحد، مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين وأصيب 8 آخرون جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام، “كتائب القسام تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على القطاع خلال الـ 96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وأصاب 8 آخرين إصابات خطيرة”.

وأوضحت أن المحتجزين المصابين “تزداد أوضاعهم خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم”، محملة إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان”.