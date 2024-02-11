سكان شمال غزة يتضورون جوعا حتى الموت

وطنا اليوم:قال مصدر في شمال غزة إن هناك عددا من الأشخاص ماتوا جوعا، بسبب نقص المواد الغذائية، وأوضح أن قوات الاحتلال مستمرة في منع دخول المساعدات، وأكد أن بعض العائلات لا تستطيع تأمين وجبة يومية.

كما قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة في تصريحات ان بعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط.

وتاليا ابرز التصريحات :

الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة تجاوز المرحلة الكارثية.

المواطنون في شمال قطاع غزة لا يجدون حتى الأعلاف والحبوب. الاحتلال يمنع وصول الشاحنات إلى محافظة شمال القطاع. نحمل الاحتلال مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات. نطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين وإنهاء الحرب نطالب بالضغط على الاحتلال لكسر الحصار.

وقال مدير الإمداد بالدفاع المدني في غزة للجزيرة إن محافظة رفح تعاني من شح الإمكانيات بسبب الكثافة السكانية.