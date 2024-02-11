ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 28,176 شهيدا

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، إنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 28176 شهيدا، و67784 إصابة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأوضحت في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا، ونتج عنها 173 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه أقام 12 مخيم ايواء في غزة، مؤكدا أنه غير كاف، نظرا لتزايد أعداد النازحين في القطاع.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الأحد، أن الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية في غزة، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بشقيه السياسي والإنساني، بالتحرك فورا.

وأكد أن سيارة الاسعاف أصبحت هدفا لعدوان الاحتلال، وتساءل أيضا: “أين حقوق وكرامة الانسان بمخيمات اللجوء في رفح”.

ومن جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن فظائع الاحتلال في غزة تفوق أي تصور انساني.