بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 28,176 شهيدا

منذ 4 ساعات
ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 28,176 شهيدا

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، إنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 28176 شهيدا، و67784 إصابة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
وأوضحت في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا، ونتج عنها 173 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه أقام 12 مخيم ايواء في غزة، مؤكدا أنه غير كاف، نظرا لتزايد أعداد النازحين في القطاع.
وأضاف في مؤتمر صحفي، الأحد، أن الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية في غزة، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بشقيه السياسي والإنساني، بالتحرك فورا.
وأكد أن سيارة الاسعاف أصبحت هدفا لعدوان الاحتلال، وتساءل أيضا: “أين حقوق وكرامة الانسان بمخيمات اللجوء في رفح”.
ومن جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن فظائع الاحتلال في غزة تفوق أي تصور انساني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:39

التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بالمنتدى العربي حول نُدرة المياه وإدارتها

16:38

عمان الأهلية تشارك في دبي بمؤتمر جمعية القلب الأمريكية للرعاية الصحية

16:30

مبادرة لزراعة مليون شجرة في إربد

16:18

تجارة عمان وجمعية مستثمري الاسكان تبحثان سبل تنشيط أعمال قطاع الاسكان

16:13

الخصاونة: الأردن يتطلع لمواصلة دعم البنك الدولي للعديد من المشروعات الاقتصادية

15:53

وانتصرت الرياضة الأردنية ! تسجيل الأهداف أم تحقيق الأهداف؟

15:45

أميرة العسولي.. طبيبة فلسطينية تتحدى الرصاص الإسرائيلي

15:35

الحوثي تتوعد إسرائيل إذا اجتاحت رفح: سنوسّع عملياتنا

15:12

الأمن يبحث عن شخص إضرم النار بمركبتين في إربد

15:06

1.95 % معدل التضخم محليا في كانون الثاني الماضي

15:02

مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

14:21

المركزي إلى شركات التأمين : هذه البيانات تُعتبر سرية

وفيات
عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024وفيات الجمعة 9-2-2024وفيات الخميس 8-2-2024وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024