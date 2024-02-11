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شركة الكهرباء الوطنية توقع اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق

11 فبراير 2024
شركة الكهرباء الوطنية توقع اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق

وطنا اليوم:وقع الأردن، الأحد، اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق، حيث ستُزود العراق في المرحلة الأولى قرابة 40 ميغا واط.
وأعلن المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، أن جميع الأمور الفنية في محطة الريشة جاهزة.
وقال الرواشدة، إنّ المرحلة الثانية سينتهي تجهيزها خلال العام الحالي (الربع الثالث من العام الحالي)، حيث سترفع كمية الكهرباء التي ستصل العراق إلى 150 ميغا واط.


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