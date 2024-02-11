سلسلة لقاءات تعقدها وزارة النقل مع قطاع النقل البحري في العقبة

وطنا اليوم:ترأست وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اجتماعا في شركة الجسر العربي للملاحة يوم الخميس الثامن من شباط .

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادي حمزة الحاج حسن و مدير عام شركة تطوير العقبة حسين الصفدي ، ومدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة ومدير مديرية متابعة وتقييم النقل فارس ابو دية وعدداً من الجهات الاخرى المعنية.

ناقش فيه المجتمعون مستجدات حركة الملاحة من والى العقبة والاثار المترتبة على القطاعات الاقتصادية جراء ازمة الملاحة الدولية، و تداعياتها على حركة الشحن البحري لميناء العقبة، وجاء ذلك ضمن إطار توجهات الحكومة الاردنيه للوقوف على مستجدات ازمة ملاحة البحر الاحمر واثرها على حركة الشحن البحري لميناء العقبة.

واستعرض مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة خلال الاجتماع بدائل حركة الشحن لموانئ المتوسط عبر محطة الركاب في العقبة وصولا إلى نويبع المصريه من خلال الشركة و التحديات التي تواجهها و كيفيه دعم هذا البديل من خلال الجسر العربي للملاحة، حيث قدم العبادله عددا من المقترحات التي من شأنها تعزيز كفاءة هذا الخط كبديل استراتيجي وطني .

كما قامت التهتموني يوم الجمعة التاسع من شباط بزيارة ميدانية إلى شركة ميناء حاويات العقبة، واستمعت إلى عرض قدمه مدير عمليات ميناء الحاويات استعرض فيه مؤشرات حركة السفن و الحاويات القادمة للميناء و توقعاتها خلال الاشهر القادمة و مسارات الخطوط البحريه التي تتخدها الشركات لخدمة ميناء العقبة و بدائل سفن التغدية وتوقعات دخول خطوط ملاحية جديده لخدمة ميناء العقبة وتوقع ازدياد سفن التغذيه العاملة.

وفي ختام الزيارة أكدت التهتموني أهمية استمراريه التواصل بين المعنيين في هذا القطاع للوقوف على الصعوبات و معالجتها وتقديم البدائل الممكنة للصادرات ووالواردات الاردنيه خلال هذه الازمة بالمشاركة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصاديه الخاصة و شركة تطوير العقبة وجميع الجهات المعنية في القطاع العام والخاص و تقديم كافة الحلول بالتشاركيه ضمن جهود فريق واحد ، مشددة على أن وزارة النقل ستستمر بمتابعة المستجدات و توفير الدعم الممكن لأية مقترحات او بدائل او حلول مقترحة وبما يضمن استمرار حركة وصول الخطوط الملاحة للعقبة لمواجهة تداعيات الازمة على قطاع النقل البحري.