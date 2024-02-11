المملكة على موعد مع منخفض جوي قبرصي

وطنا اليوم:يتأثر الأردن يوم الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز إلى الجنوب من جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة،

مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 – 8 درجات مئوية،

وفي غرب عمان 15 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 5،

وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 20 – 6،

وفي مناطق السهول 18 – 9، وفي الأغوار الشمالية 23 – 11،

وفي الأغوار الجنوبية 25 – 13، وفي البحر الميت 24 – 12، و في خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية