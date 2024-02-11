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التعمري: يشهد الله أننا بذلنا ما يجب لحب الأّردن

11 فبراير 2024
التعمري: يشهد الله أننا بذلنا ما يجب لحب الأّردن

وطنا اليوم:نشر اللاعب موسى التعمري في المنتخب الأردني النشامى، الأحد أول رسالة له بعد نهائي بطولة كأس آسيا، برسالة للأردنيين قال فيها: “جمهورنا النشمي يشهد الله أننا بذلنا ما يجب لحب الأّردن ولكم فأعذرونا”.
ووجه التعمري شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني التعمري، مضيفا “ونسأل الله أن ننال ما نريد في قادم الايام”.
وكان منتخب النشامى قد بلغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على ملعب أحمد بن علي.
وتضم تشكيلة منتخب النشامى: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري وعلي علوان


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