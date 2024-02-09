مركز زها الثقافي / ابو علندا يقيم احتفالاً بمناسبه عيد ميلاد الملك

وطنا اليوم – بتنسيق من السيدة ايمان الحنيطي مديرة مركز زها الثقافي / ابو علندا وكادر المركز تم اقامة معرض رسومات لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمناسبه عيد ميلاد جلاله الملك عبد الله الثاني ” اطال الله في عمره وحفظه “.

حيث لاقى نجاحاً ورضاً من الحضور في المجتمع المحلي. ووجهت السيدة ايمان الحنيطي مديرة المركز الشكر الجزيل لكل الزوار وتشجيعهم وخاصة النائب السابق رمضان الحنيطي ورئيس جمعيه ابو علندا السيد عبد الاله الحنيطي والصحفي محمد غنام من الكليه الجامعية الوطنية للكتنولوجيا ،والناشطة الاجتماعية السيده وصال الدبوبي كما شكرت الدكتور عدلي الدويري مدير المدرسه العربيه لذوي الاحتياجات الخاصه,والسيدة هدى زريقات.