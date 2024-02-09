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القسام: أجهزنا على 7 جنود إسرائيليين في عبسان

منذ 3 ساعات
القسام: أجهزنا على 7 جنود إسرائيليين في عبسان

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن “مجاهديها” فجروا عبوة ناسفة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال، في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.
وأضافت الكتائب أن مقاتليها أجهزوا على 7 جنود من نقطة الصفر، ثم عادوا إلى قواعدهم بسلام.
وقالت مصادر صحفية إن هناك اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال وإنه سمع دوي انفجارات ودوي إطلاق نار في محيط مدارس العودة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.


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