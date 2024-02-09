وفاة و5 إصابات بحادث تصادم في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:توفي شخص، وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، جراء حادث تصادم مركبة خصوصي، ومركبة “بكب” في منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي الدكتور مؤيد الشكور، إن الطواقم الطبية بالمستشفى تعاملت مع مصابي الحادث بعد إخلائهم من قبل كوادر الدفاع المدني .

وبين، أن أحد مصابي الحادث توفي متأثراً بإصابته، فيما إصابة إحدى الحالات حرجة. وجرى إدخالها للعناية الحثيثة، وحالة بقية المصابين مستقرة.