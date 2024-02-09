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ولي العهد ينشر مقطع فيديو لناشط عُماني.. ماذا قال له؟

منذ 4 ساعات
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2024-02-09 14:54:07Z | |

وطنا اليوم:نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مقطع فيديو للناشط العُماني محمد المخيني، تحدث فيه عن الأردن.
وأشار سموه للناشط المخيني ونشر مقطع الفيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابه على منصة “إنستغرام”، وقال: “والنعم منك ومن أصلك محمد. الأردن عمرانة بضيوفها الطيبين”.
وقال المخيني في مقطع الفيديو “نصيحة لا تجون الأردن لأن هالبلد والله بتعبكم مثل ما تعبتنا بجمالها وبطيبة أهلها وبحضارتها اللي من القرن الثامن قبل الميلاد وبمواقعها السياحية وبجوّها اللي يخليك ما ودك ترجع الفندق. الله.. كل ما رحنا محل واشترينا شي يقول خلي علينا كل ما سألنا من وين انتو من وين على راسنا وشرفتونا إيش هالطيب وإيش هالجمال وإيش هالأخلاق وإيش هالشعب المضياف وإيش هالمواقع السياحية اللي تسحر العين. إذا تحب أن تدمن فعليك بالأردن


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