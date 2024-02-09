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اتحاد كرة القدم: سعي لحل قضية التذاكر لنهائي كأس آسيا

منذ 3 ساعات
اتحاد كرة القدم: سعي لحل قضية التذاكر لنهائي كأس آسيا

وطنا اليوم:قال نائب الأمين العام لاتحاد كرة القدم، فليح الدعجة، الجمعة، إن الاتحاد لم يحصل على نسبته من تذاكر المباراة النهائية لكأس آسيا التي تجمع المنتخب الوطني مع نظيره القطري السبت على ملعب لوسيل المونديالي.
وقال الدعجة، “حتى الآن لم يحصل اتحاد الكرة على نسبته من التذاكر لنهائي كأس آسيا”، معبرا عن استغراب الاتحاد بـ “عدم الرد على مطالبنا منذ 3 أيام بالحصول على حصة الاتحاد من التذاكر”.
الدعجة أعرب عن أمله بـ “وجود حل قريب يضمن حضور الجماهير الأردنية في النهائي وفي أماكن جيدة”، وأكد وجود سعي لحل هذه المشكلة.
ويعقد اجتماع بين اتحاد كرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة القارية والاتحاد الآسيوي للعبة لبحث هذه القضية.
ويتسع ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022، لنحو 90 ألف متفرج.


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