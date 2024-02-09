الاحتلال يعترف باختطاف مئات جثامين الشهداء من قطاع غزة

وطنا اليوم:اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه منذ بداية الحرب اختطف أكثر من 350 جثة مدفونة في قطاع غزة ونقلها إلى إسرائيل، بادعاء فحصها في معهد الطب الجنائي في أبو كبير إذا ما كانت جثث رهائن إسرائيليين، وفق ما ذكرت اليوم الجمعة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”.

وأضافت “كان”، أن الجيش الإسرائيلي “اعترف” في الماضي، أنه أخرج جثثا من غزة، بادعاء “فحصها في إطار مجهود للعثور على جثث مخطوفين”.

كذلك زعم الجيش الإسرائيلي، أن “في حال تبين أنها ليست جثث مخطوفين، يتم إعادتها إلى غزة”.