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مطالبات بترحيل كريستيانو بعد حركة بذيئة أمام الهلال

منذ ساعة واحدة
مطالبات بترحيل كريستيانو بعد حركة بذيئة أمام الهلال

وطنا اليوم:أقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على تصرف غريب بعد نهاية مواجهة الهلال في كأس موسم الرياض.
وتمكن الهلال من الظفر بالنسخة الأولى من كأس موسم الرياض، بعد تغلبه على النصر 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا.
وأظهرت مقاطع فيديو، قيام الدون بتصرف غير أخلاقي، أثناء توجهه لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال بجانب كريستيانو.
وسيطرت حالة من الغضب على الجماهير، التي طالبت الجهات المعنية باتخاذ عقوبات صارمة على كريستيانو، والقيام بترحيله كما حدث قبل سنوات مع محترف الاتحاد الحسن كيتا.
وكتب المغرد يوسف، عبر موقع “إكس”: “على إدارة الهلال أن تقدم شكوى رسمية ضد اللاعب للجهات المختصة، لأنه أساء إلى شعار النصر، الذي يمثله جهات كبيرة ورسمية وأيضًا حكومية، المثالية في هذا ممنوعة والجمهور يطالب جميعًا برفع شكوى ضد الدون”.
وقال آخر: “العام الماضي هاجموا طارق حامد، وتم إيقافه، وقرار إيقافه مقبول، الآن نتمنى حركة رونالدو ما تمر مرور الكرام، والاعتذار لن يكفي”.


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