المكتب الحكومي بغزة: 15 مليار دولار خسائر أولية للحرب

وطنا اليوم:قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الخسائر الأولية المباشرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت الـ15 مليار دولار.

وأضاف المكتب أن أكثر من 330 ألف أسرة فقدت بيوتها ومنازلها ووحداتها السكنية، وهناك 700 ألف فلسطيني أصبحوا مصابين بأمراض معدية بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، ولا يزال 7 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض، ولم يتم انتشالهم.

وحذر من تصاعد المجاعة في شمال غزة بعد نفاد الحبوب والغذاء، محملًا سلطات الاحتلال والإدارة الأميركية مسؤولية تعرض حياة 400 ألف شخص للخطر.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت عشرات الفلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، وأن النازحين في القطاع أصبحوا لا يجدون الماء ولا الغذاء ولا الدواء.

وأوضح المكتب أن قوات الاحتلال سرقت نحو 300 جثة من مقابر قطاع غزة.

وطالب كل المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.