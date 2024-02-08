استشهاد الأسير محمد الصبار في سجون الاحتلال

وطنا اليوم:أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة الأسرى والمحررين، الخميس، استشهاد الأسير محمد أحمد راتب الصبار.

ويبلغ الشهيد 21 عاما، وهو من بلدة الظاهرية جنوبي الخليل داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين أن الشهيد تم اعتقاله منذ شهر أيار عام 2022، وكان آخر أمر صدر بحقّه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لمدة أربعة شهور

وأشار بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إلى أن الشهيد الصبار هو الشهيد الثامن داخل سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر