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الاتحاد الآسيوي يطرح تذاكر جديدة للنهائي الأردني القطري

منذ ساعتين
الاتحاد الآسيوي يطرح تذاكر جديدة للنهائي الأردني القطري

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم طرح الاتحاد الآسيوي لدفعة جديدة من تذاكر نهائي كأس آسيا ويدعو إلى شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي لتجنب الاحتيال.
ووصل سعر تذكرة نهائي كأس آسيا الذي سيقام مساء السبت بين منتخبنا الوطني الأردني ونظيره القطري الى قرابة 1500 دولار (1063 دينارا اردنيا تقريبا) في السوق السوداء.
واشتكت جماهير اردنية من عدم قدرتها على الحصول على تذاكر للمباراة النهائية، سواء من المتواجدين في قطر أو الذين أتموا حجوزات السفر لحضور المباراة في الدوحة، عبر النافذة الإلكترونية الخاصة بموقع الاتحاد الآسيوي، ولم تعرف الأسباب الحقيقية خلف هذا الخلل.
وطالب أردنيون توضيحًا صريحًا من الاتحاد وطرح تذاكر جديدة لحضور المباراة النهائية التي تجمع منتخبنا الوطني مع شقيقه القطري على استاد لوسيل يوم السبت المقبل.


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