وزارة الشباب وأمانة عمان تخصصان مواقع لعرض مباراة النشامى

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن تجهيزها شاشات عرض في مواقع مختلفة في العاصمة عمان لعرض المباراة النهائية ضمن كأس آسيا يوم السبت القادم والتي تجمع بين المنتخب الأردني ومنتخب قطر.

وتشمل المواقع التي تم تجهيزها لعرض مباراة النشامى:

حدائق الحسين

حدائق الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المقابلين

صالة الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في القويسمة

حدائق الجبيهة

وتأتي هذه الخطوة من أمانة عمان لتمكين موظفي الأمانة وعائلاتهم والجماهير الأردنية من مشاهدة المباراة في أجواء عائلية ومجتمعية، ودعم المنتخب الوطني في مسيرته في كأس آسيا.

ودعت الأمانة جميع الجماهير للحضور إلى المواقع ومؤازرة المنتخب الوطني الأردني.

ويلاقي منتخب النشامى نظيره العنابي في نهائي كأس آسيا السبت المقبل في تمام الساعة السادسة بتوقيت العاصمة عمان.

كما أعلنت وزارة الشباب عن تخصيص مواقع في مختلف المحافظات، لنقل المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم والتي تجمع منتخبنا الوطني مع نظيره القطري في تمام الساعة السادسة من مساء السبت.

وتأتي هذه الخطوة من الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب والمجتمع المحلي لمؤازرة منتخب النشامى، الساعي لتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وخصصت الوزارة شاشات عرض لمشاهدة نهائي آسيا في المواقع التالية:

العاصمة عمان :مدينة الحسين للشباب صالة الأمير حمزة للشباب. بوابة رقم (6).

إربد : مدينة الحسن للشباب/ صالة الجمنازيوم.

الزرقاء: مدينة الأمير محمد للشباب/ الصالة الرياضية.

البلقاء: صالة مجمع الأمير حسين الرياضي.

جرش : مجمع جرش الرياضي/ الصالة الرياضية.

عجلون: مجمع عجلون الرياضي/ الصالة الرياضية .