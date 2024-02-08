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الهيئة الخيرية : الأردن أرسل نحو 5100 طن من المساعدات إلى غزة

منذ ثانيتين
الهيئة الخيرية : الأردن أرسل نحو 5100 طن من المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس أن الأردن أرسل نحو 5100 طن من المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة، منذ شهر تشرين الأول الماضي.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن المساعدات شملت مواد غذائية وإغاثية وطبية وأدوية.
وبين أن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالاً جوية)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طناً من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طناً.
وأوضح الشبلي أن هذه المساعدات جرى نقلها إلى الأهل في قطاع غزة بالتنسيق وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ووزارة الخارجية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.
ولفت إلى أن آخر طائرتين غادرتا المملكة كانتا يوم أمس الأربعاء، إذ أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية، طائرتي مساعدات إنسانية تحمل على متنها ٢٣ طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية بالتعاون مع منظمة هيومن أبيل- بريطانيا.
وشدد الشبلي على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه تجاه أشقائه في قطاع غزة وتقديم ما يلزم بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم”، ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo


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