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مسيرة للاحتلال تستهدف مسؤول عسكري كبير في حزب الله

منذ 3 ثواني
مسيرة للاحتلال تستهدف مسؤول عسكري كبير في حزب الله

وطنا اليوم:ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش قضى على قائد إقليم في حزب الله اللبناني مسؤول عن إطلاق الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة.
وجرى استهداف السيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية.
وأوضحت مصادر أن المسؤول العسكري في حزب الله عباس الدبس الملقب بـ”الحاج عبد الله” كان المستهدف في الهجوم، وسط تضارب في الأنباء بشأن مصيره.
ورصد تحليقا لطائرات مسيّرة يعتقد أنها إسرائيلية في سماء النبطية، في أعقاب الحادث.
ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.
ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائي.


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