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تذكرة نهائي كأس آسيا بـ 1500 دولار في السوق السوداء

منذ ساعة واحدة
تذكرة نهائي كأس آسيا بـ 1500 دولار في السوق السوداء

وطنا اليوم:وصل سعر تذكرة نهائي كأس آسيا الذي سيقام مساء السبت بين منتخبنا الوطني الأردني ونظيره القطري الى قرابة 1500 دولار (1063 دينارا اردنيا تقريبا) في السوق السوداء.
واشتكت جماهير اردنية من عدم قدرتها على الحصول على تذاكر للمباراة النهائية، سواء من المتواجدين في قطر أو الذين أتموا حجوزات السفر لحضور المباراة في الدوحة، عبر النافذة الإلكترونية الخاصة بموقع الاتحاد الآسيوي، ولم تعرف الأسباب الحقيقية خلف هذا الخلل.
وكان الاتحاد الآسيوي أعلن عن طرح 3 فئات من التذاكر للمباراة النهائية وهي الدرجة الثالثة وسعر التذكرة 30 ريال قطري (نحو 5.48 دينار اردني) والثانية بسعر 100 ريال (19.48 دينار اردني) والأولى بسعر 250 ريال (48.7 دينار اردني).
وسيواجه النشامى نظيرهم القطري في الساعة 6:00 من مساء السبت (10 شباط 2024) بتوقيت العاصمة الأردنية عمان في نهائي البطولة الذي سيقام على استاد لوسيل الذي يتسع لحوالي 90 ألف متفرج.
وكان الفريقان التقيا وديا في اطار الاستعدادات للبطولة ، وانتهى اللقاء بفوز النشامى 2/1.


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