الغذاء والدواء تصدر تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024

وطنا اليوم:أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 بهدف تسريع إجراءات تسجيل هذه الأدوية في المملكة مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها والصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 شباط 2024 عدد الجريدة رقم 5906.

وأكد مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن التعليمات جاءت ترجمة لأهداف ورسالة المؤسسة المتمثلة في توفير دواء آمن وفعال وذو جودة عالية وبسعر مناسب، واستمرارا لدور المؤسسة في متابعة ومراقبة المخزون الدوائي وتعزيزه لتلبية حاجة السوق المحلي ولتوفير البدائل العلاجية وتلافي أي نقص محتمل في توريد الأدوية إلى المملكة.

وأضاف، أن المؤسسة حدثت مؤخرا قائمة الأدوية غير المتوفرة لغايات تحقيق الأمن الدوائي والتي ستمنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها وبما يحفز الشركات المصنعة المحلية ومستودعات الأدوية على تقديم ملفات هذه الأدوية.

للاطلاع على القائمة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة من خلال الرابط :

http://www.jfda.jo/