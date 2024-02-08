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نائب يسأل عن منظمة تهدف لتقوية العلاقات بين الشباب العرب والإسرائيليين

منذ 4 ساعات
نائب يسأل عن منظمة تهدف لتقوية العلاقات بين الشباب العرب والإسرائيليين

وطنا اليوم:وجه النائب عدنان مشوقة، سؤالا إلى الحكومة يستوضح من خلاله عن حقيقة تسجيل منظمة في الاردن تعرف باسم منظمة بذور السلام (seeds of peace) والتي غايتها تقوية العلاقات بين الشباب العرب والاسرائيليين لدى سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية.
وطالب النائب توضيحا حول الجهة “أفراد أو مؤسسات” التي تقدمت بطلب التسجيل، مستوضحا “كيف يتعامل سجل الجمعيات مع تسجيل مثل هذه المنظمات والتي يعتبر وجودها مساس في الأمن الوطني والقومي الأردني ويمس بمشاعر الأردنيين الذين يرفضون التطبيع مع العدو الصهيوني؟”.


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