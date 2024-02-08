بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

كوريا الشمالية تلغي جميع اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية

منذ ساعتين
A woman walks past a television screen showing a news broadcast with file footage of a North Korean missile test, at a railway station in Seoul on February 2, 2024. North Korea fired multiple cruise missiles on February 2, Seoul's military said, continuing a fresh streak of weapons testing as Kim Jong Un's regime ramps up what it calls "war preparations". (Photo by Jung Yeon-je / AFP)

وطنا اليوم:ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الخميس، أن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية صوت لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط استمرار التدهور الحاد في العلاقات بين الكوريتين.
وصوت المجلس، الذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم، على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سيول بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل كومكانج السياحي.
وكانت الرحلات للجبل ذي المناظر الخلابة والواقع شمال الحدود الشرقية مباشرة رمزا للتعاون الاقتصادي الذي بدأ خلال فترة الانخراط بين الكوريتين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واجتذب ما يقرب من مليوني زائر كوري جنوبي.
وجرى تعليق المشروع عام 2008 بعد مقتل سائح كوري جنوبي ضل طريقه إلى منطقة محظورة برصاص حراس شماليين.
وتقول كوريا الشمالية إنها تعتبر الآن جارتها الجنوبية عدوا وفي حالة حرب، وألغت العام الماضي اتفاقا عسكريا تم توقيعه، في عام 2018، وكان يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية التي جرى تحديدها بموجب هدنة أنهت الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
وبشكل منفصل، ذكرت الوكالة أن الزعيم كيم جونغ أون قام، الأربعاء، بجولة في مصانع تنتج السلع الاستهلاكية والأغذية وأعطى توجيهات لتطوير المنشآت في إطار تنفيذ سياسة إقليمية جديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:16

نائب يسأل عن منظمة تهدف لتقوية العلاقات بين الشباب العرب والإسرائيليين

11:55

صحيفة روسية: جنوب غزة سيصبح فخا لإسرائيل

11:39

شركة فيت تكشف عن اتفاقية للتحول الرقمي في الأردن

11:24

توقف لخدمات الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين وإربد

11:20

الملك يرعى الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى ⁧‫الإسراء والمعراج

11:04

الخصاونة: الهاشميون حملوا لواء الدفاع عن مبادئ رسالة الإسلام السامية

11:00

الأردن يشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي GHEDEX2024 في سلطنة عُمان

10:57

خاطرة من مواطن في يوبيلنا الفضي مع سيدنا

10:46

الملكة رانيا بذكرى الإسراء والمعراج: اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين

10:35

طليب: زملائي يهمسون لي بكره نتنياهو ويوافقون على مده بالسلاح

10:27

قطر توافق على مشروع مذكرة تفاهم مع الأردن

10:25

إضاءات عن اجتماع وزارة الطاقة والثروة المعدنية

وفيات
وفيات الخميس 8-2-2024وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح